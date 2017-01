Artsen UZ-Leuven verwijderen voor het eerst klonter uit verstopte netvliesader

Bij deze aandoening, in medische termen "retinal vein occlusion", zit er een bloedklonter in een bloedvat van het netvlies, hetgeen het zicht verslechtert of zelfs tot blindheid kan leiden. Wereldwijd lijden er naar schatting 16,4 miljoen mensen aan. In België gaat het om circa 25.000 patiënten.

Momenteel bestaat de behandeling uit maandelijkse inspuitingen in het oog, die echter enkel de neveneffecten aanpakken en vermijden dat het zicht slechter wordt. De therapie kost de samenleving 32.000 euro per oog.

Onderzoekers van het Departement Werktuigkunde van de KU Leuven ontwikkelden samen met oogartsen van het UZ Leuven nu een robot waarmee een chirurg op een heel precieze en stabiele manier de naald in het bloedvat kan brengen. Het betreft een huzarenstuk, want een oogbloedvat is amper een tiende van een millimeter dik en het gevaar op beschadiging groot. Na het inbrengen van de naald, die een dikte heeft van 30 duizendste millimeter, worden oog en naald automatisch gestabiliseerd, waardoor die gedurende 10 minuten in het bloedvat kan worden gehouden zonder te bewegen.

De patiënt bij wie op 12 januari de ingreep voor de eerste keer werd uitgevoerd, stelt het inmiddels goed en kan nu beginnen aan de revalidatie. In een volgende studiefase gaan de onderzoekers de globale klinische impact voor patiënten met "retinal vein occlusion" bestuderen.

Oogchirurg Peter Stalmans (UZ Leuven) is trots op het resultaat. "Met de robot kunnen we voor het eerst de oorzaak van de trombose in het netvlies aanpakken. Ik kijk uit naar het vervolg. Als we in ons opzet slagen, kunnen we letterlijk de blinden weer doen zien", aldus Stalmans.