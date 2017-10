Antigifcentrum waarschuwt voor zelf geplukte paddenstoelen

In het filmpje valt een oermens meteen morsdood na het eten van een giftige paddenstoel. Zo'n vaart loopt het doorgaans niet, maar in België groeien wel degelijk giftige exemplaren. Elk jaar krijgt het Antigifcentrum tussen 300 en 500 oproepen voor ongevallen met paddenstoelen. In 2017 waren dat er al meer dan 300, en de herfst is nog maar net begonnen. Door de natte zomermaanden zijn er meer paddenstoelen aanwezig in de natuur.

Oproepen

Het Antigifcentrum krijgt voornamelijk oproepen nadat hele jonge kinderen gegeten hebben van een paddenstoel uit de tuin of tijdens een boswandeling. Deze ongevallen zijn vaak niet ernstig omdat het kind slechts een klein stukje gegeten heeft van de champignon. Toch zijn ook 20% van de oproepers mensen die ziek werden nadat ze zelf geplukte paddenstoelen gegeten hebben. Dit is risicovoller aangezien ze vaak een heleboel paddenstoelen hebben gegeten. De meest courante symptomen zijn spijsverteringsstoornissen zoals braken en diarree. Maar sommige gifstoffen werken trager en richten potentieel ernstige schade aan de lever of de nieren aan.

Giftig vs. eetbaar

Je kan giftige paddenstoelen enkel van eetbare onderscheiden als je een nauwkeurige kennis hebt van de kenmerken van verschillende soorten. Daarvoor kan je contact opnemen met een mycologische kring. Tijdens cursussen, wandelingen en tentoonstellingen maak je kennis met de basisbeginselen van de mycologie. Paddenstoelen identificeren op basis van en boek of een foto is erg gevaarlijk. Het Antigifcentrum raadt dan ook iedereen die over niet voldoende kennis beschikt af om zomaar paddenstoelen te plukken in het bos. Bovendien is het verboden in Vlaanderen. In de Waalse bossen mag het wel.

Maar zelfs als je voldoende kennis hebt over paddenstoelensoorten, moet je voorzichtig zijn wanneer je zelf geplukte paddenstoelen wil eten. Ook eetbare paddenstoelen kunnen je ziek maken omdat ze bedorven zijn, naast een giftig exemplaar hebben gelegen, niet voldoende verhit werden,...

Meer info: www.antigifcentrum.be