Allergielijders let op: het berkenpollenseizoen is in opmars

Wanneer de concentratie aan berkenpollen de drempel van 80 korrels per kubieke meter lucht bereikt of overschrijdt, krijgt de overgrote meerderheid van de gesensibiliseerde personen af te rekenen met klachten zoals prikkeling of kriebeling van de neus, jeuk, rode en/of tranende ogen , niesbuien, verstopte neus, verlies van reuk- en smaakzin, verstopte sinussen, loopneus en, in sommige gevallen, jeuk in de mond- en keelholte.

"Het zachtere weer van de afgelopen dagen heeft de rijping van de mannelijke katjes lichtjes versnelt, wat resulteerde in een snelle verspreiding van de stuifmeelkorrels in de lucht", zegt Nicolas Bruffaerts, pollenexpert van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). "Op dinsdag 28 maart hebben we in Brussel 270 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht ingezameld. De kritische drempel van 80 korrels per m³ lucht is duidelijk overschreden, maar we zijn nog ver van de piek van vorig jaar, met 1500 berkenstuifmeelkorrels per m³ lucht", vervolgt hij.

De evolutie van de stuifmeelconcentraties in de lucht zal in de komende dagen grotendeels bepaald worden door weersomstandigheden. De aangekondigde regenbuien voor dit weekeinde (1 en 2 april) zouden het stuifmeelgehalte van de lucht tijdelijk moeten doen afnemen, waardoor het risiconiveau zal verlagen.

De berk, kampioen van de allergene bomen

In België is de berk veruit de meest allergene boom. Hij produceert bijna een derde van al het bomenstuifmeel dat in de lucht aanwezig is. Sommige personen die overgevoelig zijn voor berkenpollen kunnen ook symptomen van allergieën vertonen indien grote hoeveelheden stuifmeel van els en/of hazelaar in omloop zijn, zoals het geval was in februari. Voor deze mensen zijn de ongemakken dus al langer begonnen.

Een aanrader voor personen met een berkenpollenallergie is de paasvakantie doorbrengen aan de kust omdat de lucht er over het algemeen minder berkenpollen bevat.

Maar daarmee is nog lang niet alle gevaar beperkt. Een berkenpollenallergie gaat vaak gepaard met een voedselallergie voor bepaalde fruitsoorten zoals appelen, kersen, amandelen, hazelnoten, kiwi's enz. Dus kan het ook dat mensen met een berkenpollenallergie klachten krijgen na het eten van één van deze fruitsoorten.

Ongemakken beperken

Volg de aanbevelingen en behandelingen die uw arts u voorschrijft

Vermijd inspanningen en activiteiten in de buitenlucht (sport, lichamelijke inspanningen)

Draag een bril om contact tussen de ogen en het allergeen te voorkomen

Neem een douche en was uw haren voor u gaat slapen om het allergeen zo goed mogelijk te verwijderen

Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik systematisch weg

Laat uw was liever niet buiten drogen

Houd vensters dicht als u in de auto zit

Raadpleeg regelmatig de website www.airallergy.be om op de hoogte te blijven over de evolutie van het pollenseizoen in België. De website biedt elke dag opnieuw betrouwbare informatie over de aanwezigheid van allergenen in de lucht.

De behandelingen

Enkel een arts kan een correcte behandeling instellen, die maatwerk is en kan verschillen van persoon tot persoon.

Het innemen van geneesmiddelen (antihistaminica, corticosteroïden) vermindert de hooikoortssymptomen. Deze producten worden voorgeschreven door een arts. In samenspraak met uw arts kunnen ze zelfs preventief ingenomen worden.

Desensibilisatie is gebaseerd op de injectie van toenemende dosissen van het allergeen, zodat de patiënt op termijn minder heftig reageert op het allergeen. De behandeling is lang en moet uitgevoerd worden door een dokter.