Allemaal de schuld van de hormonen

1. Een lagere stem

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar de overgang heeft invloed op je stembanden. De hormonale veranderingen zorgen ervoor dat de stembanden minder soepel worden. Hierdoor kunnen de hoge tonen lastiger te bereiken zijn, neemt de stemintensiteit af en raken de stembanden sneller vermoeid.Zangeressen in de overgang krijgen soms stemproblemen: het menopauzale stemsyndroom. Vaak vermannelijkt de stem tijdens de overgang wat. Opvallend is dat zwaardere vrouwen hier minder last van lijken te hebben.

2. Incontinentie en blaasklachten

Over de rol van de overgang bij urinecontinentie zijn de wetenschappers het nog niet helemaal eens. Het ontstaan van incontinentie lijkt een continu proces. De overgang kan dit wel een kleine versnelling geven.

Voor verzakkingsklachten zijn iets meer aanwijzingen; na de overgang kunnen deze klachten sneller toenemen. Ook hebben vrouwen na de overgang meer kans op een terugkerende blaasontsteking.

Leeftijd speelt bij deze klachten een belangrijke rol. Met het ouder worden neemt de kwaliteit van het bindweefsel af. Een tekort aan het hormoon oestrogeen lijkt er echter ook voor te zorgen dat het spierweefsel sneller verzwakt, waardoor de spieren rond de bekkenbodem verzwakken.

3. Allergische reacties

Heb je als kind of op een ander moment in je leven last gehad van een allergie? Dan kan het zomaar zijn dat die allergie terugkomt of verergert tijdens de overgang. Hormonale schommelingen kunnen ervoor zorgen dat de hoeveelheid histamine in het lichaam sterk toeneemt, waardoor klachten en symptomen kunnen toenemen. Ook kan er in de overgang een nieuwe allergie ontstaan.

Of je echt last hebt van een nieuwe allergie is vaak lastig te bepalen. Zeker omdat je misschien de symptomen niet als zo danig herkent en reageert op stoffen waar je nooit eerder problemen mee had. Een verhoogde reactie op chocola, zuivel, parfum of medicijnen kan echter goed een allergie zijn. Bij een vermoeden is overleg met je huisarts dus verstandig.

4. Sterkere lichaamsgeur

De hormonale veranderingen die gepaard gaan met de overgang kunnen de lichaamsgeur op verschillende manieren beïnvloeden. Allereerst is de kans groot dat je geuren anders waarneemt. Sommige alledaagse geuren gaan je misschien tegenstaan. Je kunt beter ruiken, bent gevoeliger of beleeft geuren anders.

Als je niet de enige bent, die vindt dat je anders ruikt, dan is je lichaamsgeur echt veranderd. Door verhoogde transpiratie kun je sterker ruiken, maar ook de geur zelf kan onder invloed van hormonen een verandering ondergaan.

5. Zin in ander eten

Net als je reukzin kan ook je smaakbeleving veranderen als gevolg van hormonen. Behoefte aan andere voedingsmiddelen zoals chocola voor of tijdens de menstruatie of de bekende augurk als je zwanger bent zijn hier voorbeelden van. Ook de hormonale veranderingen in de overgang hebben soms invloed op je smaak en wat je eet.

Het kan zijn dat je beter gaat proeven en gevoeliger wordt voor smaken. Gerechten waar je dol op was, kunnen je ineens gaan tegenstaan of iets wat je verafschuwde, smaakt nu ineens ontzettend goed. Vaak gaat de voorkeur tijdens de overgang naar frisse rauwe groente in plaats van gekookte.

Een andere oorzaak van de smaakverandering is de vermindering van speekselvorming waar veel vrouwen in de overgang mee te maken krijgen. Speeksel is nodig om voedingsmiddelen op te lossen, zodat je smaken kunt proeven. En als je mond heel droog is, prikkelt pittig eten de slijmvliezen. Ook sommige tandpasta(s kunnen plots te scherp zijn.

Bron: Gezondheidsnet.nl