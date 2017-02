Alle Vlaamse ziekenhuizen ondertekenen akkoord borstreconstructie

In bijna alle Vlaamse ziekenhuizen kunnen borstkankerpatiënten voortaan voor een betaalbare borstreconstructie met eigen weefsel terecht. 'Kom op tegen Kanker is erg tevreden met het geboekte resultaat', zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

'We denken echt dat kwaliteitsvolle borstreconstructies daarmee toegankelijk worden gemaakt voor elke patiënt', aldus Michils. 'Het wordt niet meer beschouwd als een luxe om een borst te laten reconstrueren. Het kan nu een deel van de behandeling en genezing zijn voor vrouwen die daarvoor kiezen.' Dat bevestigt Erica Vervecken, die haar borstreconstructie met eigen weefsel uitstelde tot haar ziekenhuis de overeenkomst ondertekend had.

'Hoewel in januari 2014 al borstkanker bij mij werd vastgesteld, staat mijn reconstructie deze zomer pas gepland', vertelt Erica. 'Vooral om financiële redenen: als je een gezin met drie jonge kinderen hebt, liggen je prioriteiten elders. Een borstreconstructie met eigen weefsel laat je bovendien niet zomaar doen. Verschillende operaties volgen elkaar op waardoor ik een tijdje niet kan werken. Ik zou op de ziekenkas terugvallen en dat is financieel niet evident. Die nieuwe regeling is dus een heel mooie tegemoetkoming.'

Dat heeft alles te maken met het akkoord dat er het afgelopen najaar kwam dankzij minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het akkoord herwaardeert de artsenhonoraria, garandeert meer kwaliteit en beperkt vooral de supplementen.

Geen supplementen meer in tweepersoonskamer

De esthetische supplementen werden afgeschaft. Met het akkoord kunnen in tweepersoonskamers absoluut geen supplementen meer gevraagd worden en in eenpersoonskamers worden de honorariumsupplementen geplafonneerd tot 100 % van de ingreep. Alleen ziekenhuizen die beschikken over een erkende coördinerende borstkliniek en die ten minste twee artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde in dienst hebben, kunnen het akkoord ondertekenen. De meeste ziekenhuizen hebben het akkoord al ondertekend. AZ Sint-Lucas en het UZ Gent lieten even op zich wachten, maar hebben nu ook beslist toe te treden.

In België ondergaan elk jaar zo'n 1.500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel. Voor het akkoord was dat vaak een financiële aderlating. Uit onderzoek van Kom op tegen Kanker uit 2014 bij 612 vrouwen bleek dat één op de vijf respondenten die een borstreconstructie met eigen weefsel onderging, te maken kreeg met financiële problemen. Voor een borst betaalden ze gemiddeld 2.500 euro, voor twee borsten 4.000 euro. 'Dat probleem is nu dus van de baan', zegt Marc Michils. 'Het is dankzij de medewerking van de 612 patiënten die hun ervaringen met ons deelden, dat we dit resultaat hebben kunnen boeken'.