Afschaffing maximumleeftijd voor bloeddonoren

De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven is historisch gegroeid in ons land, maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Volgens de huidige regelgeving mag je donor worden tot je 66e verjaardag en mag je blijven doneren tot de dag voor je 71ste verjaardag, op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is. Dat maakt dat de komende 5 jaar 8.000 gekende donoren zouden moeten stoppen. Daar wil minister De Block vanaf het najaar verandering in brengen.

Daarvoor heeft de ministerraad op vrijdag 1 juni 2018 een wetsontwerp goedgekeurd. Met die nieuwe regelgeving valt de maximum leeftijdsgrens van 71 jaar weg. Al wie 71 werd mag blijven doneren, op voorwaarde dat hij voor het eerst bloed gaf voor zijn 66e verjaardag en de laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is.

De individuele gezondheidstoestand is bepalend

In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada is deze leeftijdgrens al langer opgeheven. In Canada is trouwens ongeveer 1,5% van de donaties afkomstig van donoren die ouder zijn dan 70. "De donorarts van Rode Kruis-Vlaanderen zal oordelen tot wanneer iemand bloed mag en kan geven", vertelt minister Maggie De Block. "De individuele gezondheidstoestand van de donor is essentieel om te bepalen of hij/zij in staat is om op een veilige manier bloed te geven."

Goed nieuws voor donoren zoals Pierre (71) uit het Vlaams-Brabantse Hoeilaart. De man gaf al bloed sinds 1975, maar moest omwille van de huidige regelgeving dit jaar stoppen: "Ik deed dat echt graag en zag het als een positief gebaar waarbij ik anderen kon helpen", aldus Pierre. Hij gaf ondertussen al 127 keer bloed, in totaal zo'n 57 liter. Pierre is tevreden dat hij vanaf dit najaar opnieuw mag doneren.

Rode Kruis-Vlaanderen reageert positief

"Dankzij deze maatregel worden 15.000 extra donaties op jaarbasis verwacht. Vaak gaat dit over zeer trouwe donoren die jaarlijks meerdere keren bloed geven." zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

In 2011 werd de leeftijdsgrens voor gekende bloeddonoren - dus mensen die ooit al bloed gaven - al eens opgetrokken van 66 tot 71. Deze wetswijziging zorgde toen jaarlijks voor meer dan 20.000 extra donaties.