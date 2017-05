Aambeien? Praat erover met uw arts!

Met anale ongemakken aankloppen bij de dokter, die drempel blijkt nog altijd hoog. "Veel mensen grijpen naar een zalfje of pilletje uit de huisapotheek, zonder dat er ooit naar de anus werd gekeken, laat staan een diagnose is gesteld. Bij vijftigplussers met bloed- of vochtverlies is een onderzoek van de anus en het einde van de endeldarm nochtans nodig om uit te maken wat die klachten precies veroorzaakt", vertelt gastro-enteroloog dr. Jan Wyndaele (UZ Leuven), gespecialiseerd in de proctologie (aandoeningen van aars en endeldarm). "Naast aambeien, kan het onder meer gaan om anale fissuren (kloven), huidziekten, tumoren van de aars of de endeldarm. De klachten zijn gelijkaardig maar de behandeling is uiteraard totaal verschillend. Zo'n anaal onderzoek is bovendien niet pijnlijk en kan zonder enige voorbereiding gebeuren."

