9 valkuilen als je wil afvallen

1. Geen plan hebben

De kans dat je na een tijdje afhaakt als je zomaar lukraak gaat afvallen is groot. Afvallen en daarna weer aankomen maakt het daarna alleen maar moeilijker om weer af te vallen. Dus kies een goede strategie. Hou jezelf gemotiveerd en zorg dat je het juiste voedingspatroon kiest en niet valt voor verkeerde diëten. Doorbreek ongezonde eetgewoonten met een actieplan.

2. Het jojo-effect

Een ontmoedigend maar leerzaam feit uit wetenschappelijk onderzoek: de helft van de mensen die afvallen is na vier jaar nog zwaarder dan voordat ze op dieet gingen. Oorzaak: het jojo-effect. De vetcellen van ons lichaam zijn sterk geprogrammeerd om vet te blijven stapelen. Na een periode van afvallen komen we toch weer aan. Het enige wat helpt: val niet te veel af. 5 tot 10 procent gewichtsverlies is al een grote winst. Zorg dat je langzaam en verstandig lijnt met behulp van een permanent aangepast voedings- en bewegingspatroon.

3. Te weinig eten

Wie ineens erg weinig gaat eten zet zijn lichaam in de 'spaarstand'. Op korte termijn verlies je er wel gewicht door, maar je lichaam is erg zuinig geworden met de beschikbare energie. Eet je daarna weer gewoon dan kom je meteen flink aan, het al eerder genoemde jojo-effect dus. De kans dat je uiteindelijk meer weegt dan toen je begon is groot. Afvallen is een kwestie van blijven eten, maar wel door slim en gezond te eten.

4. Niet bewegen

Dagelijks sporten helpt flink bij het afvallen. Dagelijks een half uur wandelen is al heel goed. Maar juist de mensen die willen afvallen bewegen het minst. Dat bleek onlangs uit de European Health & Nutrition Survey. Mensen die op gewicht willen blijven of willen aankomen bewegen meer dan mensen die kilo's hopen kwijt te raken.

5. Alcohol drinken

Dat glaasje wijn is lekker, maar werkt je op twee manieren tegen. Alcohol levert niet alleen zelf veel calorieën maar versterkt ook nog je eetlust. Zo maak je het jezelf wel erg moeilijk om hapjes te laten staan.

6. Een vitaminetekort oplopen

Flink afvallen kan je snel tekorten aan vitaminen en mineralen bezorgen. Juist als je minder eet is het heel belangrijk te letten op wat je nog wel binnenkrijgt. Daarom zijn fruit, yoghurt en volkoren producten als tussendoortjes aan te raden. Eén van de eerste vitaminen die bij afvallen het onderspit delven is vitamine D. En dat is volgens Amerikaans onderzoek nu juist een vitamine die je hard nodig hebt om succesvol van overgewicht af te komen. Vitamine D zit in eieren, zuivel en margarine.

7. Stoppen met vet

Het lijkt een logische gedachte: "Ik moet van mijn vetrollen af, dus stop ik met vet." Maar een mager dieet waaruit alle vetten zijn verdwenen is helemaal niet gezond. Je lichaam heeft goede vetten nodig om er bepaalde vitaminen en hormonen van te kunnen maken. Slecht vet uit koekjes en verzadigd vet kun je missen als kiespijn, maar goede onverzadigde vetten uit vis, noten en olijfolie helpen je gezond te blijven.

8. Te weinig nachtrust

Te weinig slaap en onrustige nachten leveren indirect een bijdrage aan gewichtstoename. Een slaaptekort verstoort de hormonen die betrokken zijn bij de stofwisseling, met als resultaat dat je overdag vaker zin hebt in eten.

9. Slecht eten in huis hebben

Alle zakken chips, snoep, snackrepen en kroketten die je in huis hebt lijken om aandacht te schreeuwen als je maar even een beetje trek hebt. Zorg er gewoon voor dat je die spullen niet in je buurt hebt. Elke keer als je die lekkernijen bij de supermarkt koopt, vullen ze niet alleen je buik maar ook je schuldgevoel. Overwin jezelf en koop het gewoon niet. Heb je zin aan een tussendoortje? Vecht er niet tegen en eet slimme snacks zoals fruit, magere yoghurt,...

Bron: Gezondheidsnet.nl