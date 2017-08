9 gewoonten die je tanden verpesten

1. Kauwen op ijsblokjes

Het is natuurlijk en suikervrij, dus je zou denken dat het geen kwaad kan. Toch kun je door op een ijsblokje te kauwen je tanden beschadigen. Er kan een stukje afsplinteren of de tand kan zelfs breken. Daarbij kan het gedachteloze knagen ook het binnenste van je tand beschadigen, met tandpijn tot gevolg. Kauw jij graag op ijs, potloden of pennen? Probeer dan toch voor een stukje suikervrije kauwgom te gaan.

2. Tandenknarsen

Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet altijd: tandenknarsen. Vaak zie je dat mensen vooral 's nachts hun tanden en kiezen krachtig over elkaar schuiven. Dit wordt ook wel bruxisme genoemd. Stress kan leiden tot tandenknarsen.In sommige gevallen levert het knarsen problemen op als gebitsslijtage, breuk van vullingen, kaakklachten of vergroting van de kauwspieren. Een speciaal plaatje kan er voor zorgen dat de tanden minder slijten en de kaken leren te ontspannen.

3. Mondverzorging

Als je te krachtig, te vaak of te lang op een plek poetst kunnen groeven in het gebit ontstaan. Zelfs tandvlees kun je wegpoetsen, waardoor tandhalzen bloot komen te liggen. Blootliggende tandhalzen zijn niet bedekt met glazuur en dus gevoeliger voor slijtage. Poets je tanden ook vooral niet direct na het eten.Het is ook van groot belang om tandenstokers en ragers voorzichtig te gebruiken. Als je het goed doet is het nuttig, maar zodra het pijn doet richt je eerder schade aan.

4. Tongpiercings

Piercings in de tong, lippen of wangen kunnen een slechte invloed hebben op het tandvlees. Zeker als de piercing continu in contact is met het tandvlees. Ook kunnen tanden slijten of breken. Vooral tanden die al een keer gerestaureerd zijn, raken heel gemakkelijk beschadigd.In de mond zitten veel bacteriën. Zo'n piercing is ook de ultieme plek voor bacteriën om zich te verzamelen. Hierdoor kun je een slechte adem krijgen, maar ook infecties of zweren.

5. Je tanden als gereedschap gebruiken

Een plastic zakje met je tanden open scheuren of een bierflesje met behulp van de tanden open maken? Snel en makkelijk misschien, maar funest voor de tanden. Net als bij ijsblokjes of potloden kan dit tot barsten of scheuren leiden. Gereedschap is gemakkelijker te vervangen dan je tanden. Die zouden namelijk een leven lang mee moeten gaan.

6. Zuigflesjes

Als kinderen vaak en te lang sabbelen op een zuigflesje met sap, melk of limonade is de kans groot dat er cariës ontstaan. Dit gebeurt vooral wanneer kinderen met de fles in hun mond in slaap vallen. Op die manier zwemmen de tanden de hele nacht in suikers. Houd flesjes dus vooral niet te lang in de mond van je kind en laat ze er niet mee naar bed gaan.7. KeelsnoepjesHet is zo verleidelijk. Als je last hebt van je keel de hele dag op een keel- of hoestsnoepje zuigen. Echt gezond is dat echter niet. Een groot deel van die pastilles zit vol suiker. En door je tanden de hele dag door bloot te stellen aan suikers vergroot je de kans tandproblemen.

8. Drinken

Frisdrank, vruchtensap, sportdrankjes... Ze zijn allemaal rijk aan (natuurlijke) suikers en zuren. Suikers worden omgezet in zuren en die zuren lossen het tandglazuur op. Daardoor slijt het af: tanderosie. Koffie en wijn zullen niet zo snel tot tanderosie leiden, maar kunnen je tanden wel verkleuren. Witte wijn zelf verkleurt de tanden niet, maar maakt de tanden wel gevoeliger voor verkleuring van bijvoorbeeld rode wijn of koffie.

9. Roken

Het effect van sigaretten op de mondgezondheid is ook negatief. Wetenschappelijk staat vast dat er een duidelijk verband is tussen roken en tandvleesziekten. Daarbij beïnvloedt roken de wondgenezing nadelig en vergroot het de kans op mondkanker. Verder kan roken zorgen voor een verkleuring van tanden en kiezen. Zeker bij vullingen en kunstgebitten treedt verkleuring veel sneller op.

Bron: Gezondheidsnet.nl