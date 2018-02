85.000 extra levens gered dankzij kankeronderzoek in België sinds 1990

Aan de basis van de dalende kankersterfte ligt de vooruitgang op het gebied van kankeronderzoek. Ons land heeft hierin een voortrekkersrol. De afgelopen jaren waren onze onderzoekers bijzonder succesvol in verschillende onderzoeksdomeinen, zoals radiotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie én immunotherapie, de nieuwe behandelmethode die sinds 2013 een revolutie heeft teweeggebracht in de behandeling van verschillende kankers.

Jammer genoeg overlijden er in ons land elk jaar nog steeds circa 27 000 personen aan de gevolgen van kanker. Maar dit cijfer daalt gestaag. In onderstaande grafieken - een voor de vrouw, de andere voor de man - vertegenwoordigt de rode kromme het theoretisch aantal overlijdens ten gevolge van kanker in België, indien de sterftecijfers van 1990 onveranderd waren gebleven. De blauwe kromme geeft het werkelijk aantal sterfgevallen weer. Het verschil is enorm: in een land zo klein als het onze zijn tussen 1990 en 2014 maar liefst 85 000 extra levens gered dankzij de vooruitgang van onderzoek!

Meer gevallen, maar hogere overlevingskans

Effectievere kankerbehandelingen vertalen zich voornamelijk in een hogere vijfjaarsoverleving: 59% van de mannen en 68% van de vrouwen zijn vijf jaar na hun kankerdiagnose nog in leven (cijferanalyse op basis van alle mensen die in de periode 2004-2008 in België kanker hebben gehad door het Kankerregister). Uiteraard zijn de genezings- en overlevingskansen zeer verschillend en afhankelijk van het type kanker. Maar het aantal levensjaren die we dankzij de vooruitgang in onderzoek en behandelingen wonnen, is zonder meer indrukwekkend: in de laatste tien jaar hebben naar schatting meer dan 350 000 Belgen kanker overleefd.

Nieuwe projectoproep

Eén van de belangrijkste opdrachten van Stichting tegen Kanker is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in België. Sinds 1988 heeft de Stichting hier meer dan 150 miljoen euro voor uitgetrokken, goed voor de financiering van bijna 900 onderzoeksprojecten. Om vooruitgang te blijven boeken, is verder onderzoek essentieel. Daarom heeft Stichting tegen Kanker in januari 2018 een nieuwe projectoproep gelanceerd voor fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Hiervoor werd - dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs - een recordbedrag van 22,6 miljoen euro vrijgemaakt.