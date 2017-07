8 tips om je vakantie niet te laten vergallen door een voedselvergiftiging

1. Handen wassen

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. In ieder geval voordat je gaat eten en koken en na toiletbezoek.

2. Keep it cool

Koop je producten die je niet meteen opeet? Haal het liefst een kleine hoeveelheid die snel op gaat. Verpak alles goed, zodat er geen ongedierte of viezigheid op je eten kan komen. En bewaar bederfelijke waren in een goede koelbox, een elektrische of één met koelelementen. Of maak de minibar van je hotelkamer leeg zodat je er wat spullen in kunt bewaren.

3. Wees wijs met water

Ga je naar het buitenland? Lang niet overal heeft het kraanwater de kwaliteit die we in ons land gewend zijn. In sommige landen is het leidingnetwerk verouderd, of de waterdruk te laag. Zoek van tevoren uit of je het water uit de kraan veilig kunt drinken. Geen absolute zekerheid? Neem dan geen risico's: drink alleen water uit verzegelde flessen. En gebruik ook flessenwater om je tanden te poetsen en te koken.

4. Zonder ijsblokjes

Is in jouw vakantieland het kraanwater niet te vertrouwen, bestel je drankje dan zonder ijsblokjes. Want die zijn meestal ook van water uit de kraan gemaakt.

5. Pas ook op met rauwe groente en fruit

Het geldt wederom alleen voor bestemmingen met onveilig kraanwater, maar: kijk daar ook uit met salades en rauwe groenten, want die kunnen gewassen zijn met dat dubieuze water uit de kraan. Was groente en fruit indien mogelijk zelf grondig met gekookt water of water uit een flesje. Schil je fruit daarna.

6. Laat dat schepijsje

Ook voor de bereiding van ijsjes kan besmet water gebruikt zijn. Voorverpakt ijs is geen probleem, maar kijk uit voor schep- of softijs. Eet zeker geen onverpakt ijs dat in een karretje langs de weg verkocht wordt.

7. Hygiënisch bereiden

Kook je zelf, doe dat dan hygiënisch: gebruik je mes of snijplank die in aanraking is geweest met rauwe vis of vlees niet voor andere producten (eerst goed afwassen!). Maak je keukengerei en kookgelegenheid zo schoon mogelijk. Verhit gerechten tot ze stomend heet zijn en bak vlees, vis en kip tot het echt goed gaar is.

8. Houd de kok in de gaten

Haal je onderweg iets bij een stalletje, houd dan in de gaten of de kok wel hygiënisch voor je kookt. Liggen de rauwe producten apart van de bereide producten? Krijg je vis en vlees goed heet en helemaal gaar geserveerd? Zijn de gekoelde producten wel echt koud? Snijdt de kok alles met hetzelfde mes of komen rauwe en bereide producten met elkaar in aanraking, zoek dan liever een ander adres.

Bron: Gezondheidsnet.nl