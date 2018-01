8 fouten die hardlopers vaak maken

1. Van start zonder warming-up

Begin jij altijd meteen de rennen zodra je de deur uit komt? Niet meer doen. Als je te hard van start gaat, zijn je spieren nog niet warm en is de kans op het krijgen van blessures groter. Bereid je voor op de inspanning door vijf minuten stevig door te wandelen. Beweeg ook je armen zodat je hele lijf lekker warm is voordat je hard gaat lopen. Eindig de training ook weer zo om je lichaam goed bij te laten komen.

2. Te hard rennen op een dag dat het makkelijk gaat

Iedere hardloper zal het herkennen: je hebt van die dagen dat je lekker in een flow zit en het gaat heerlijk. In plaats van de vijf kilometer die je zou rennen volgens je schema plak je er nog een paar kilometer bij. Niet doen. Hou je aan je schema en loop niet te hard van stapel. Hierdoor verklein je je kans op blessures.

3. Negeren van een blessure

Helaas krijgen veel hardlopers te maken met blessures. Deze kunnen op verschillende manieren ontstaan. Of je verstuikt je voet op een oneffen pad, of je hebt te maken met een chronische blessure, die zich langzaam ontwikkelt heeft. Loop met een blessure niet door. Helpt rust niet? Vraag dan een fysiotherapeut om advies.

4. Geen core-stability training

Een sterke core is noodzakelijk voor het optimaliseren van je hardloopprestaties en/of het voorkomen van blessures, maar zorgt ook voor een goede houding. Met alleen hardlopen train je je romp niet voldoende. Doe daarnaast dus oefeningen voor je buik- en rugspieren.

5. Niets eten na het hardlopen

Na een hardlooptraining zorgen koolhydraten ervoor dat je je energievoorraden weer aanvult. Neem na je training bijvoorbeeld een bakje plattekaas met een banaan en wat nootjes. Plattekaas is rijk aan eiwitten en de banaan zorgt voor koolhydraten.

6. Te smalle schoenen

Niet alleen de lengte van je hardloopschoenen is belangrijk, maar ook de breedte. Te smalle schoenen zorgen voor blaren en pijnlijke voeten. Koop schoenen aan het einde van de dag als je voeten al iets uitgezet zijn. Schaf ook meteen (naadloze) hardloopsokken aan.

7. Te weinig rustdagen

Een van de meest gemaakte fouten is het te snel te veel doen. Begin rustig en bouw je training langzaam op. Niet meteen vijf kilometer volle bak, maar rustig aan en neem dan ook zeker twee of drie dagen rust tussen twee trainingen zodat je lijf zich voldoende kan herstellen. Je hoeft niet niks te doen die dagen. Train je core of maak een wandeling.

8. Te weinig slapen

Zorg ook voor voldoende nachtrust. Slapen is een belangrijk onderdeel van je trainingsschema. Als je slaapt rust je uit en herstellen je spieren.

Bron: Gezonheidsnet.nl