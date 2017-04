8 apps die je gezondheid ten goede komen

Medische apps zijn booming business: de markt groeit naar schatting elk jaar met circa 50%. Daar zit uiteraard het feit dat iedereen een tablet of smartphone heeft voor veel tussen, al zetten ook de overheid en de medische wereld zelf almaar sterker in op e-gezondheid. In Frankrijk heeft start-up DMD Santé mHealth Quality in het leven geroepen, het eerste Europese opensourcelabel dat wordt toegekend door zowel patiënten als professionals. Het keurmerk is gebaseerd op een reeks criteria die de wetenschappelijke waarde van apps en hun naleving van de wetgeving moeten garanderen. Dit label is niet uniek en evenmin verplicht, maar zou wel het begin kunnen inluiden van een betere evaluatie van medische apps. Geen overbodige luxe als je weet dat er vandaag wereldwijd om en bij de 200.000 gezondheidsapps bestaan!

