7 dingen die verrassend slecht zijn voor je gebit

1. De hele dag fruit eten

Een tros druiven in de buurt waar je de hele dag van snackt: op zich best een gezonde manier van snoepen, maar niet best voor je gebit. De bacteriën in je mond zetten de fruitsuikers om in zuur en dat tast je tandglazuur aan. Je speeksel neutraliseert na het eten de zuurgraad in je mond weer, maar als je voortdurend voedsel met suikers of zuren eet, krijgt het daar niet de kans voor.Je kunt daarom het beste maximaal zeven keer per dag iets eten of drinken: drie maaltijden en vier tussendoortjes. Beperk je het liefst tot één à twee maal op een dag fruit eten.

2. Stress

Ongezonde stress kan voor lichamelijke klachten zorgen. Misschien wist je al dat je van te veel stress bijvoorbeeld hoofdpijn en hartkloppingen kunt krijgen, maar minder bekend is dat ernstige stress invloed heeft op het gebit. Het tast je afweersysteem aan waardoor je meer risico loopt op paradontitis.Paradontitis is een tandvleesontsteking die zich heeft uitgebreid naar het onderliggende weefsel en bot. Je kunt er tanden en kiezen door verliezen. Het begint met bloedingen, rood tandvlees en een slechte adem. Heb je deze klachten, dan is het de hoogste tijd voor een tandartsbezoek.

3. Te hoge bloedsuikerspiegel

Diabetici hebben vaker gebitsproblemen, vooral als ze vaak of langdurig een te hoge bloedsuikerspiegel hebben. Zowel de diabetes zelf als medicatie bij diabetes kan zorgen voor een droge mond. Je hebt dan minder beschermend speeksel, waardoor je gevoeliger bent voor gaatjes. Daarnaast hebben diabetici eerder losstaande tanden of kiezen en ontstekingen in de mond.Heb je diabetes? Vertelt het aan je tandarts en/of mondhygiëniste en laat je gebit twee keer per jaar controleren. Tand(vlees)problemen zijn beter te behandelen als ze op tijd worden ontdekt.

4. Dranken lang in je mond houden

Hoe langer je zure dranken in je mond houdt, hoe meer schade ze aanrichten. Zuur wil niet zeggen dat zulke drankjes zuur smaken: in (light)frisdrank, vruchtensap, yoghurtdrank en wijn zitten zuren die je amper proeft. Laat je je wijntje uitgebreid rondwalsen in je mond of houd je cola in je mond tot de prik eraf is, dan zijn de zuren extra lang in je mond en is de kans op tanderosie groter.Niet te vaak drinken dus, die zure drankjes. Met water, koffie en thee zonder suiker zit je altijd goed. Drink je toch eens frisdrank of vruchtensap, slik het dan direct door of drink met een rietje.

5. Sommige medicijnen

Er zijn medicijnen die op verschillende manieren je tanden kunnen aantasten. Zo is er medicatie die de aanmaak van speeksel remt, zoals antidepressiva en antipsychotica. Speeksel beschermt je tanden nu juist tegen gaatjes, onder andere omdat het je tanden schoonspoelt en antibacteriële eigenschappen heeft. Op suikervrije kauwgom kauwen kan helpen om meer speeksel te produceren.Daarnaast zijn er dranken, zuigtabletten en keelpastilles die suikers bevatten en daardoor bijdragen aan het ontstaan van gaatjes. Poederdeeltjes uit inhalators die bijvoorbeeld astmapatiënten gebruiken, kunnen bovendien langs de tanden schuren. En middelen die reflux veroorzaken kunnen tot erosie leiden omdat je teruglopende maagzuur de tanden aantast.Het is verstandig om met je tandarts te bespreken welke medicijnen je zoal gebruikt. Je tandarts weet dan dat hij of zij extra alert moet zijn op cariës en tanderosie en kan je ook tips geven over voeding, mondhygiëne en andere maatregelen rondom je geneesmiddelengebruik.

6. Rijst, aardappelen en pasta

Bij etenswaren die je gebit geen goed doen, denk je al snel aan snoep en andere suikerbommen. Terecht, maar ook producten als rijst, aardappelen en pasta zijn niet vriendelijk voor je tanden. Hierin zit namelijk veel zetmeel. Tandplak zet zetmeel om in zuren die voor gaatjes kunnen zorgen.Het lijkt misschien of je helemaal niets meer mag eten, maar dat is zeker niet het geval. Het is geen probleem om regelmatig rijst, aardappelen of pasta op het menu te zetten. Zo lang je hooguit zeven keer op een dag iets eet, hebben je tanden de kans om zich te herstellen. Daarnaast is een goede mondhygiëne natuurlijk belangrijk.

7. Op vitamine C-tabletten zuigen

Vitamine C heb je nodig voor een goede weerstand, gezonde botten, tanden, huid en bloedvaten. Sommige mensen hebben echter de neiging om op vitamine C-tabletten te zuigen, maar dat kun je beter niet doen. Zulke tabletten zijn sowieso al zurig. Bovendien is er vaak citroenzuur en en zoetstof aan toegevoegd. Zo'n tablet lang in je mond houden, kan daarom bijdragen aan tanderosie. Slik vitamine C-tabletten liever meteen door.

Bron: Gezondheidsnet.nl