6 redenen waarom je als vrouw aan krachttraining moet doen

1. Sterkere spieren en meer spierkracht

Als je traint, worden de spiercellen groter en sterker. Krachttraining is zelfs zo effectief dat vrouwen die nooit aan sport hebben gedaan, binnen acht weken gemiddeld 2 procent van hun lichaamsgewicht kunnen omzetten in spierweefsel.

Zonder krachttraining nemen de spieren in kracht en omvang af naarmate we ouder worden. Een persoon van twintig jaar die niet sport kan een halve pond per jaar aan spieren verliezen. Zodra de leeftijd van zestig gepasseerd is, kan deze afname verdubbelen. Door regelmatig aan krachttraining te doen, kun je dit verlies tegengaan en zelfs opnieuw opbouwen.

2. Strakker lichaam

Met krachttraining kun je je lichaam vormen en strakker maken. Krachttraining zorgt namelijk voor de opbouw van spiermassa. Zodra je meer spiermassa opbouwt, zijn je spieren groter en dus beter zichtbaar. Dit zorgt voor meer vorm en contouren aan je lichaam. Hoe lager je vetpercentage, hoe zichtbaarder je spieren zijn.

3. Meer vetverbranding

Krachttraining stimuleert je metabolisme, wat zorgt voor het verbranden van calorieën. Spieren verbruiken meer calorieën dan vet. Na het trainen, moeten je spieren herstellen. Het herstel van de spieren kost het lichaam veel energie en zet de vetverbranding flink aan het werk. Ook als je al klaar bent met je training. Zodra je dus meer spiermassa opbouwt, verbrandt je lichaam meer calorieën - ook in rust.

4. Meer energie en gelukkiger

Tijdens het sporten, en dus ook tijdens krachttraining, komt er endorfine vrij. Door dit 'gelukshormoon' krijg je meer energie en ben je minder moe. Ook komen er andere stoffen vrij die zorgen voor een gelukkig en energiek gevoel, zoals dopamine, serotonine en adrenaline.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat regelmatige sporters veel nieuwe vrienden en sociale contacten maken via sport. Dit zorgt ook voor meer geluk, want 70 procent van de wekelijkse sporters geven aan dat zij zich tijdens het sporten gelukkig voelen.

5. Minder stress

Cortisol - ook wel het 'stresshormoon' genoemd - komt vrij wanneer je stress ervaart. Door het sporten verlaagt je lichaam het cortisolgehalte, waardoor je minder stress ervaart en je je meer ontspannen voelt.

Maar let op: wanneer je te lang en te intensief sport, maakt je lichaam ook cortisol aan. Houd hier tijdens je trainingen rekening mee. Het is belangrijk om kort en krachtig te trainen en het lichaam voldoende tijd te geven om te herstellen.

6. Beter slapen

Krachttraining zorgt ervoor dat je beter slaapt. Dit komt doordat sporten hyperactiviteit - die slapeloosheid met zich meebrengt - tegengaat. Hierdoor kun je je eerder ontspannen.

Uit onderzoek blijkt dat je door krachttraining eerder in slaap valt en minder vaak wakker wordt 's nachts. Dit heeft ook te maken met wanneer je traint: train je 's morgens vroeg, dan val je 's avonds sneller in slaap. Train je later op de dag, dan word je 's nachts minder vaak wakker.

Bron: Plusonline.nl