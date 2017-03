6 misvattingen over tanden poetsen

1 De keuze van je tandpasta is belangrijk

Doorgaans fout

Met bijgewerkte foto's van breed lachende mensen met hagelwitte tanden proberen reclamejongens er ons geregeld van te overtuigen dat er alweer een revolutionaire tandpasta is opgestaan. "Uit geen enkele wetenschappelijke studie blijkt echter dat de ene tandpasta écht doeltreffender is dan de andere", nuanceert Didier Pansaers, tand arts en vakpersjournalist. "Globaal gezien zijn alle tandpasta's aan elkaar gewaagd omdat ze allemaal dezelfde werkzame stof bevatten in een vergelijkbare dosis: 1450 ppm fluoride, met soms kleine variaties. Mirakeltandpasta bestaat dus niet." De enige uitzondering hierop zijn de tandpasta's voor gevoelige tanden. Die bevatten extra moleculen die de extreme tandgevoeligheid doen afnemen. "Maar het gaat om een klein extraatje. En dergelijke tandpasta's gebruik je enkel op advies van je tandarts."

2 Je kunt je tanden nooit vaak genoeg poetsen

Fout

Als je poetst zoals het hoort, volstaan twee poetsbeurten per dag voor een prima mond- en tandhygiëne. Sommigen onder ons - vooral dan de rokers - voelen de behoefte om hun tanden veel vaker te poetsen. Dat kan een goed idee lijken, maar is het niet: te vaak poetsen kan nefaste gevolgen hebben voor je gebit. "Poetsen is een mechanische handeling. Poets je te vaak en te fors, dan kan dat leiden tot waarneembare slijtage. Tanderosie kan dan je tand uithollen, met extreme tandgevoeligheid tot gevolg." Houd het dus bij twee poetsbeurten per dag, gebruik een soepel (al dan niet elektrisch) borsteltje en ga bij het poetsen in geen geval tekeer als een bezetene!

3 Je moet je tanden meteen na de maaltijd poetsen

Fout

Een maaltijd komt voor je mond neer op een bombardement van zuren: heel wat levensmiddelen (fruit, suiker, azijn, frisdrank...) doen de pH-waarde in je mondholte dalen, met chemische erosie van je tandglazuur tot gevolg. Gelukkig kunnen we rekenen op ons speeksel om die zuren te neutraliseren. Maar het duurt wel even voor de pH-waarde in je mond opnieuw in evenwicht is. "Meteen na het ontbijt of na een frisdrank doorstaat je mond de hevigste zuuraanval. Als je dan je tanden poetst, combineer je de mechanische erosie veroorzaakt door het poetsen met de chemische erosie die de zuren teweegbrengen. Erger nog: je wrijft het zuur stevig in het tand -oppervlak. Het is dus belangrijk om minstens een halfuur te wachten en dan pas je tanden te poetsen. Zo geef je je speeksel de tijd om de zuren te neutraliseren."

4 Door na de maaltijd op een suikervrije kauwgom te kauwen, beperk je de zuuraanval

Juist en fout

Hét grote voordeel van kauwgom is dat hij de speekselvorming bevordert, waardoor de zuren worden geneutraliseerd. "Bij een volledige maaltijd heeft de speekselvorming voldoende tijd om op gang te komen; in dat geval is het nut van kauwgom dus beperkt, behalve dat hij voor een frisse adem zorgt. Voor of na een tussendoortje, een chocoladereep bijvoorbeeld, is kauwgom wél nuttig: zo'n reep werk je in twee of drie happen naar binnen op een moment dat je speekselproductie op een laag pitje staat en je speeksel niet de tijd krijgt om je mond te bevochtigen. In dat geval zorgt een kauwgom voor voldoende speekselvorming." Kauwgom kan echter nooit een poetsbeurt vervangen!

5 Whitening of witmakende tandpasta mag je dag in dag uit gebruiken

Fout

"Blekende tandpasta's werken goed bij rokers en koffiedrinkers, omdat ze het gekleurde laagje dat zich op de tanden heeft gevormd als het ware wegboenen", weet Didier Pansaers. "Toch gebruik je zo'n tandpasta best niet te vaak, want hij heeft echt het effect van schuurpapier." Zijn decaperende werking leidt bij veelvuldig gebruik tot krassen in het tandglazuur en tot minuscule poreuze plekjes waar kleurstoffen nog makkelijker grip op krijgen. "Je mag zo'n witmakende tandpasta dus af en toe gebruiken, maar beslist niet elke dag."

6 Verlies van tandglazuur kan je herstellen

Fout

Sommige tandpasta's wekken de illusie dat ze het tandglazuur kunnen herstellen, maar dat klopt niet. "Het verlies van tandglazuur is altijd definitief", waarschuwt Didier Pansaers. "Elke tandpasta werkt op dezelfde manier: het fluoride in de tandpasta zorgt voor een chemische interactie met de tanden. De tanden zijn doorweven met calcium en de tandpasta kan bepaalde calciumelementen vervangen door fluoride-elementen. Zo ontstaan er hydroxyapatietkristallen, waarvan de structuur minder te lijden heeft van zuuraanvallen en bacteriën. Anders gezegd: fluoride kan je tanden dus wel beschermen, maar zeker niet herstellen. Eigenlijk valt het effect van fluoride het best te vergelijken met de verflaag die je buiten op je houten luiken aanbrengt: de verf beschermt het hout, maar als het hout echt aangetast raakt, valt het niet meer te repareren."