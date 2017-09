6 lichaamsgeurtjes die je niet mag negeren

1. Je voeten ruiken naar kaas

Stinken jouw voeten naar kaas? Dikke kans dat je tinea pedis, oftewel voetschimmel, hebt (ook wel zwemmerseczeem genoemd). Voetschimmel vind je vooral op de warme, vochtige huid tussen de tenen. Het komt veel voor, zeker 10 procent van de bevolking lijdt eraan. Van de volwassen mannen schijnt zelfs 20 procent het te hebben. De plek waar de schimmel begint, is vochtig en wit van kleur. Er kan een kloof of losse velletjes ontstaan. En je voeten ruiken onaangenaam.

Je moet zwemmerseczeem behandelen. Doe je dat niet, dan kan de schimmel zich verspreiden over je hele voet. Vaak ontstaan dan rode schilferende plekken aan de rand van de voet of op de voetzool. Soms met blaasjes en puistjes. Ook het eelt van je voet kan dikker worden en er kunnen kloven ontstaan. Voetschimmel kun je behandelen met een antischimmelcrème, -zalf of -poeder. Veel van deze producten zijn zonder recept te krijgen bij de apotheek of drogist. Helpen die niet voldoende, dan kan de dokter je medicijnen voorschrijven.

2. Je adem en huid ruiken naar aceton

Een huid en adem die naar aceton ruiken, is een teken dat de bloedsuikerspiegel enorm hoog is. Het lichaam kan geen suikers meer uit het bloed halen en krijgt daardoor een tekort aan energie. Als alternatief gaat het lichaam vetten verbranden. Daarbij komen afvalproducten vrij die ruiken naar aceton. Er is dan sprake van een keto-acidose. Dit kan wijzen op diabetes. Daarom is het verstandig altijd even naar de huisarts te gaan bij een aceton-adem, zeker als je ook een van de andere symptomen hieronder hebt.

Symptomen van keto-acidose

Je hebt dorst en moet veel plassen.

Je hebt hoofdpijn en bent moe of slaperig.

Je hebt een droge tong en huid.

Je hebt buikpijn en spierpijn.

Je bent misselijk en/of moet braken.

Je hebt een snelle ademhaling en zoet ruikende adem (acetongeur).

Je lichaam droogt uit (door veel plassen en braken).

Je hebt verwijde pupillen en wazig zicht.

Kinderen kunnen ineens gaan bedplassen, last krijgen van buikpijn of huilerig worden.

Overigens hoeft zo'n acetongeur niet altijd diabetes te betekenen. Ook een ziek kind of een kind dat op het punt staat ziek te worden heeft vaak een zoete, naar nagellakremover ruikende adem. Dat kan komen door een infectie met een bacterie of virus, maar vaker betekent dit dat zo'n kind te weinig eet en drinkt. Uitdroging kan de sterk ruikende geur veroorzaken.

Mensen die op een koolhydraatarm dieet zijn, hebben ook regelmatig een aceton-adem. Dit wordt veroorzaakt door ketose. Het lichaam heeft koolhydraten nodig om vet af te breken. Omdat er bij zo'n dieet te weinig koolhydraten aanwezig zijn voor de vetverbranding, worden er ketonen uit vetmoleculen vrijgemaakt. Dit proces veroorzaakt een acetongeur in je adem en je urine. Ten slotte geldt ook bij volwassenen dat uitdroging deze geur kan veroorzaken. Elke dag ten minste 2 liter drinken dus.

3. Je vaginale afscheiding ruikt naar rotte vis

Dat is een bekend fenomeen bij bacteriële vaginose. Hierbij overheersen bepaalde bacteriën in de vaginale flora, wat voor een dunne, grijswitte afscheiding met de geur van rotte vis zorgt. Deze geur kan na seks verergeren. De afscheiding kan in erge gevallen ook een beetje troebel geel of oranje zijn, met gasbelletjes. Andere symptomen van bacteriële vaginose zijn vaginale jeuk, roodheid en zwelling van de vagina en soms vaginale winden.

Bacteriële vaginose is de meest voorkomende oorzaak van overmatige vaginale afscheiding en treft een op de drie vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ook komt bacteriële vaginose relatief veel voor bij zwangere vrouwen. Bacteriële vaginose kan in principe geen kwaad, maar is wel vervelend. Behandeling is dan ook alleen nodig als je klachten hebt. Houden je klachten na deze behandeling aan, neem dan contact op met de huisarts.

4. Je hebt stinkende ontlasting

Ontlasting stinkt in principe niet. De geur van je ontlasting is daarom een goede indicatie of je spijsvertering goed verloopt. De geur van rotte eieren kan bijvoorbeeld betekenen dat er iets aan de hand is met de eiwitstofwisseling. Daarnaast kunnen bepaalde geneesmiddelen en voedingssupplementen maag-darmproblemen en daarmee stinkende poep veroorzaken. Verder komt sterk geurende ontlasting voor na een antibioticakuur, waarbij het aanhoudt tot de normale darmflora is hersteld. Andere veroorzakers van stinkende ontlasting zijn een chronische ontsteking van de alvleesklier (pancreas), taaislijmsziekte (cystic fibrosis) en het short bowel syndroom (kortedarmsyndroom). Ook sommige kankersoorten hebben stinkende ontlasting tot gevolg.

Stinkende ontlasting komt ook voor bij lactose-intolerantie. Wanneer lactose uit de voeding niet verteerd wordt, komt het onveranderd in de dikke darm terecht en trekt daar vocht aan. De ontlasting kan daardoor dunner worden. Daarnaast kan het lactose in de dikke darm worden afgebroken door darmbacteriën. Hierbij ontstaan bepaalde vetzuren en gassen. Dit veroorzaakt een opgeblazen gevoel, winderigheid, darmkrampen en rommelingen in de buik. De ontlasting is vaak dun, zurig, schuimend en soms wat groenig van kleur.

Heb je last van sterk ruikende ontlasting? Houd dan je spijsvertering een aantal dagen goed in de gaten. Houdt de stinkende ontlasting aan, maak dan voor de zekerheid een afspraak bij de huisarts.

5. Je adem ruikt naar rotte eieren

Een slechte adem (halitosis) kan natuurlijk het resultaat zijn van een gebrekkige verzorging van de tanden, maar een stinkende adem kan ook andere oorzaken hebben. Zo gaat xerostomia (een extreem droge mond) vrijwel altijd gepaard met een slechte adem. Ook bij diabetes, longontsteking, lever- en nierproblemen is slechte adem vaak een symptoom. Weet je dat jij een van deze aandoeningen hebt en stoor je je aan je eigen adem - of heeft je omgeving er echt last van, vraag dan de tandarts om advies.

Ben je al tijden vermoeid, snurk je in je slaap én heb je een adem die naar rotte eieren ruikt? Dan is de huisarts de aangewezen persoon voor advies of beter: een doorverwijzing naar een slaapcentrum. Dit zijn namelijk allemaal symptomen van slaapapneu. Slaapapneu lijdt tot extreem snurken, waarbij je door je mond ademt. Die mond wordt droog en biedt bacteriën de perfecte broedplaats. Hierbij komt een zwavelgas vrij dat naar rotte eieren ruikt.

6. Je urine ruikt slecht

Last van stinkende urine? Een urineweginfectie of blaasontsteking veroorzaakt een penetrante, haast chemische geur. Daarbij is de urine vaak troebel of rood. Een zoete, fruitige urinegeur wijst juist weer op een overschot aan glucose. Vaak wordt dit als 'appelgeur' omschreven. Deze geur kan wijzen op diabetes, net als de eerder genoemde acetonlucht. Een visgeur wijst vaak op trichomoniasis. Dit is een soa die veroorzaakt wordt door de parasiet Trichomonas vaginalis. Je kunt het oplopen door onbeschermde seks, maar ook door het delen van bijvoorbeeld handdoeken of washandjes. Andere symptomen zijn hevige jeuk en een schuimende groengele urine.

Als je urine plotseling van geur of kleur verandert, is het altijd verstandig dit te laten checken door de huisarts. Dit hoeft uiteraard niet als de veranderde geur door bepaalde voedingsmiddelen komt (denk aan de bekende zwavelachtige geur na het eten van asperges). Ook een aantal kruiden, voedingssupplementen en geneesmiddelen kunnen invloed op de urinegeur hebben. In het geval van geneesmiddelen staat dit meestal in de bijsluiter.

Bron: Gezondheidsnet.nl