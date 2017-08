6 knagende vragen over je spieren

1. Waarom is spierpijn de tweede dag na het sporten het ergst?

De dag na het sporten gaat het nog wel, maar een dag later: helse spierpijn! Hoe komt dat?

Spierpijn is een gevolg van overbelasting van je spieren. Er zijn kleine scheurtjes in je spierweefsel ontstaan. Je lichaam begint deze meteen te herstellen, maar na 48 uur is dit proces op zijn hoogtepunt. De spierpijn is op de tweede dag na het sporten daardoor het hevigst. Daarna zal de pijn langzaam minder worden.

2. Zijn spieren zwaarder dan vet?

Het klinkt als een goede smoes: "Ik ben niet dik, ik ben iets te zwaar omdat ik zo gespierd ben!" Maar het is echt waar: spiermassa weegt meer dan vetmassa. Veel mensen die starten met sporten om af te vallen zijn na een paar weken dan ook hevig teleurgesteld als de weegschaal niet minder, maar meer kilo's aangeeft. Juist als je begint met sporten, is de kans groot dat je zwaarder wordt. Maar dat is juist een goed teken: je hebt - als het goed is - spiermassa gekweekt.

3. Sporten met spierpijn: doen of niet?

Als je je vorige work-out nog voelt, mag je dan alweer gaan sporten? Helpt het tegen je spierpijn?

Je kunt het beste even rustig aan doen als je pijnlijke spieren hebt, maar stilzitten is ook niet goed. Een beetje bewegen bevordert je herstel, maar overdrijf het niet. Train niet te zwaar en belast andere spieren dan de spieren waarin je spierpijn hebt.

4. Waarom krijg je spierpijn als je griep hebt?

Griep begint met hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn én spierpijn in het hele lichaam. Maar waarom krijg je last van spierpijn tijdens de griep?

Het antwoord is eigenlijk vrij kort en simpel. Net als bij spierpijn door sporten ontstaat er bij spierpijn door griep een ophoping van afvalstoffen in de spieren, met name melkzuur. Door deze afvalstoffen krijg je last van pijn, kramp of een stijf gevoel in de spieren. In de meeste gevallen is spierpijn door griep na een paar dagen vanzelf over.

5. Is het zinvol om dagelijks je buikspieren te trainen?

Omdat je met een wasbordje op het strand wilt verschijnen, doe je trouw dagelijks sit-ups en crunches. Heeft dat eigenlijk wel zin?

Ook je buikspieren hebben rust nodig om goed te kunnen herstellen, wel 24 tot 72 uur. Sta je op met spierpijn, dan is dat een teken dat je beter een dag kunt overslaan. Put je je buikspieren niet helemaal uit dan kun je ze best elke dag belasten, maar het is de vraag of dit de meest efficiënte manier van trainen is. Er zijn ook andere manieren om aan je core te werken.

6. Moet je voor of na je training je spieren stretchen?

Wanneer je het beste kunt stretchen is afhankelijk van je doel. Bij stijfheidsklachten die je gewrichtsfunctie beperken, zul je door de dag heen moeten rekken. Hoe meer je investeert in het terug op lengte brengen van de spier, hoe sneller je dit voor elkaar krijgt.

Voor het verbeteren van de prestaties bij een sportactiviteit is rekken vóór aanvang de beste keuze. Gebruik bij voorkeur actieve of dynamische rektechnieken. Wil je na afloop van een intensieve sportsessie je spieren juist tot rust brengen, bijvoorbeeld als cooling-down, dan is vanzelfsprekend na afloop de beste optie.

