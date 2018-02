6 feiten en fabels over multifocale brilglazen

1. Je moet je ogen de tijd geven om te wennen aan een multifocale bril

Waar. Doordat in een multifocale bril de verschillende sterktes naadloos in elkaar overlopen, moeten je ogen én hersenen wennen. Het is eigenlijk een andere manier van kijken en daarom kan het even duren voordat je optimaal ziet. In het begin lijkt het misschien alsof je op het water loopt en kan het lastig zijn om afstanden goed in te schatten, bijvoorbeeld bij traplopen en autorijden. Gelukkig leren je ogen snel welk deel van de bril optimaal is voor bepaalde afstanden. Voor sommige mensen is een paar dagen genoeg om te wennen, terwijl anderen daar drie weken voor nodig hebben. Wel is het belangrijk om je bril zo vaak mogelijk te dragen en niet op te geven. Bij het laten aanmeten van een multifocale bril kan de opticien je adviseren hoe je hier het beste aan kunt wennen.

2. Je kunt je ogen trainen door geen leesbril te gebruiken

Niet waar. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afnemende oogflexibiliteit. Helaas kan je die flexibiliteit niet trainen. Hoeveel wortels je ook eet. Het is dus vooral voor jezelf ongemakkelijk om geen leesbril of multifocale bril te dragen. Je ogen worden hier niet beter van.

3. Als je bijziend bent, hoef je nooit een leesbril

Niet waar. Het klopt dat je alles van dichtbij goed kunt zien als je bijziend bent. Maar soms lijken je armen te kort als je iets wilt lezen. Daarom zetten mensen vaak hun bril af, omdat de letters dan groter lijken. Dit leest alleen niet gemakkelijk en is vaak inspannend. Om prettig te kunnen lezen, bieden multifocale glazen een uitkomst.

4. Bij een multifocale bril is het leesgedeelte onzichtbaar

Waar. Bij een multifocale bril zijn de overgangen tussen de verschillende sterktes vloeiend. Je kan dus niet zien waar het leesgedeelte in de bril zit. Bij een bifocale bril is dit juist wel goed zichtbaar.

5. Bij multifocale contactlenzen zit het leesgedeelte zoals bij een bril aan de onderkant

Niet waar. Bij multifocale contactlenzen zitten de leesdelen in de meeste gevallen rondom de lens. De leessterktes zitten in een soort van onzichtbare ringen ingeslepen en je kijkt dus door beide sterktes tegelijk. De hersenen filteren dan automatisch het scherpste beeld eruit. Het voordeel is dat je er ook boven je hoofd mee kan lezen omdat het leesgedeelte rondom zit. Zeker voor bepaalde beroepen, die veel boven hun hoofd moeten lezen, is dit een erg handige oplossing.

6. Multifocale glazen passen het beste bij een klein montuur

Niet waar. Bij een groter montuur met ruime glazen is er meer ruimte voor de verschillende sterktes en vloeiende overgangen daartussen.

Bron: Gezondheidsnet.nl