5 mythes over alcohol

1. De volgende ochtend gewoon weer doordrinken

Vooral onder studenten is dit een erg geliefde mythe. Het lijkt ook wel even te werken, maar de kater komt dan gewoon wat later. Een betere oplossing is limonade, sap of sportdrank. Het is goed om iets te drinken waar ook suikers in zitten. Sportdranken zijn het beste, omdat die waardevolle mineralen en zouten bevatten.

2. Neem een paracetamol voordat je gaat slapen

Veel mensen raden aan om een paracetamol te nemen voordat je gaat slapen, zodat je zonder hoofdpijn wakker wordt. Maar hier zijn twee problemen mee: het middel en het tijdstip. Als je gaat slapen, is je lever nog hard bezig alle alcohol te verwerken. De paracetamol die je daar bovenop gooit, is daarom een beetje te veel voor je lever. Paracetamol wordt dan op een andere manier dan normaal afgebroken, waardoor er giftige stoffen vrijkomen.

Je kan daarom beter ibuprofen nemen. Met innemen kun je beter wachten totdat je weer wakker bent, tenzij je van plan bent om minder dan vier uur te slapen. Overigens is veel slapen juist goed voor je lichaam. Het heeft de rust nodig om alle alcohol te verwerken. Als je een of twee pilletjes neemt bij het opstaan, ben je een uur later weer helemaal pijnvrij.

3. Nog wat eten voor het slapen gaan absorbeert alcohol en vermindert je kater

Ook dit is niet waar. Eten voordat je gaat drinken kan wel alcohol absorberen en dus de opname ervan vertragen. Vet en eiwitrijk voedsel werkt daarbij dan het beste.Voordat je gaat slapen kun je nog wel proberen een of twee glazen water te drinken. Dit helpt uitdroging voorkomen. Sommige mensen raden ook aan om daarbij een vitaminesupplement in te nemen. Het liefst eentje met een goede hoeveelheid B-vitamines.

4. Als je allebei evenveel weegt, kun je ook evenveel alcohol hebben

Hoeveel alcohol vereist is om dronken te raken of een kater te krijgen, is van vele factoren afhankelijk. Het belangrijkste is je geslacht. Vrouwen kunnen echt minder alcohol verdragen dan mannen. Ten eerste hebben ze minder water in hun lichaam, waardoor de alcohol minder verdund wordt. Ten tweede hebben mannen een efficiënter systeem om alcohol al in de maag af te breken.

5. Wijn is gezonder dan bier

In allerlei studies wordt aangetoond dat rode wijn ook hartstikke gezond kan zijn. Dagelijks een glas rode wijn helpt tegen hart- en vaatziekten en kanker. Maar als je zoveel drinkt dat je er een kater van krijgt, is het natuurlijk niet goed meer.Om katers te voorkomen, is bier vaak een betere keus dan wijn. Rode wijn bevat namelijk tannine, dat hoofdpijn kan veroorzaken. Van bier is overigens aangetoond dat het ook een aantal gunstige invloeden heeft op je gezondheid. Het zou goed helpen tegen Alzheimer en osteoporose.

