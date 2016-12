30 tips voor een winter vol energie

1. Beweeg zonder te overdrijven

Geen betere manier om energie te krijgen dan energie te verbruiken. Inderdaad, elke dag minstens 20 minuten actief bewegen doet de vitaliteit toenemen. U hoeft niet meteen een halve marathon te lopen om daarna uitgeteld in de zetel neer te zijgen. Uithoudingsvermogen wordt langzaam opgebouwd. Elke dag een flinke wandeling met de hond, een toertje met de fiets of op tijd en stond een dansje,... er zijn zoveel leuke manieren om te bewegen.

2. Zoek het licht op

Op koude, gure winterdagen is de verleiding groot om binnen te blijven. Maar vergeet niet dat ons lichaam daglicht nodig heeft! In de eerste plaats voor de aanmaak van vitamine D om sterke botten te behouden, maar ook ter preventie van winterblues. Daglicht is nodig om onze biologische klok niet te laten ontregelen, maar het onderdrukt ook de productie van melatonine, een hormoon dat onze slaap regelt. Laat u dus niet afschrikken, kleed u lekker warm en ga elke dag minstens een half uurtje buiten.

Slaagt u er toch niet in, tijdens de winter voldoende tijd buiten door te brengen, dan kunt u nog altijd kiezen voor de lichttherapie. Daarbij neemt u dagelijks een halfuur plaats voor een speciale lamp met een intensiteit van 10000 lux. Wees gerust, deze lampen hebben niets te maken met zonnebank- of halogeenlampen. Ze zijn te koop in elektriciteitszaken.

3. Adem diep en rustig

In al onze gehaastheid gaan we soms veel te oppervlakkig en te snel ademhalen enkel met de borstkas. Daardoor vullen we maar een deel van onze longen met verse, zuurstofrijke lucht. Het onderste deel van de longen wordt niet geventileerd en dat gaat ten koste van ons ener-giepeil. Een diepe, rustige buikademhaling levert niet alleen meer energie, zewerkt ook rustgevend. Buikademhaling aanleren kan het makkelijkst in rugligging. Leg een hand op uw buik en probeer die door in te ademen zo hoog mogelijk naar boven te duwen.

4. Kies een leuke hobby

O.K., u hoeft niet elke moment van de dag ergens mee bezig te zijn. Maar rust roest, zegt het gezegde. Wie in de zetel neerploft en gewoon gaat zitten wachten op een extra-dosis energe, zal lang moeten wachten. Kies een leuke, ontspannende hobby die uw zinnen verzet. Ook al hebt u dan de indruk dat ook u in uw schaarse vrije momenten bezig bent, toch zal u er uiteindelijk meer energie aan overhouden.

5. Durf nieuwe dingen aan

Laat u niet afschrikken door activiteiten die u nooit eerder deed. Niets werkt zo oppeppend als achteraf te beseffen dat u weer iets heel nieuws hebt aangedurfd. Zelfs al lukt het niet van de eerste keer voor de volle 100 %. Geniet van de nieuwe ervaring, een volgende keer zal het zeker al een stuk beter gaan.

6. Plan niet te veel

Doe de dingen zoals ze zich aandienen. Plannen is perfect als u zich daar goed bij voelt, maar u overdreven vastpinnen op een al te strakke en overvolle agenda, komt de organisatie van uw activiteiten niet ten goede. Integendeel, een planning die niet haalbaar is, veroorzaakt alleen maar frustratie en dat is een nutteloze energiedief. Gevolg: u raakt nog meer achterop met uw activiteiten.

7. Breng afwisseling in uw activiteiten

Zelfs al moet u een bepaald werk binnen een bepaalde termijn afhandelen, probeer toch afwisseling te brengen in wat u doet. Hebt u lange tijd ingewikkelde documenten zitten doorlezen, leg die dan even opzij om iets actiefs te doen.?Staat u al een hele tijd te strijken, laat die strijk dan even voor wat hij is en doe tussendoor een andere klus. Het zal achteraf dubbbel zo vlot gaan.

8. Superman of (-vrouw) bestaat niet

Iedereen levert graag knap werk af, maar de absolute perfectie bestaat niet. Leer dit te aanvaarden en stel uzelf geen bovenmenselijke eisen. Denk niet dat u én de ideale werknemer én de perfecte (groot)vader of -moeder én de ideale dochter of zoon én de perfecte partner én de perfecte huisman of -vrouw kunt zijn. Iedereen heeft zijn grenzen en moet in het leven prioriteiten bepalen. Daar is helemaal niets mis mee.

9. Mijd haast en spoed (ze zijn zelden goed)

Doe liever één ding rustig en goed, dan met 500 dingen tegelijk bezig te zijn. U zult uiteindelijk geen enkele taak goed doen en het zal allemaal veel meer energie vergen dan wanneer u de dingen één na één aanpakt.

10. Durf neen te zeggen

Meer doen dan u aankan, geeft u nooit eens de tijd om uw energieniveau opnieuw op peil te brengen. Maar u bent zelf de enige die een juist zicht heeft op wat u aankunt en waar u allemaal mee bezig bent. Anderen vragen u nietsvermoedend om iets te doen. Het lijkt een kleinigheidje dus neemt u het er nog maar bij. Maar vele kleintjes maken een groot. Durf neen te zeggen als u al te veel om handen hebt. Wie daar eerlijk voor uitkomt, zal vaak meer geapprecieerd worden dan iemand die altijd toestemt maar niets degelijk afwerkt. Neen zeggen kan immers ook op een beleefde manier. En een gemotiveerde afwijzing zal zelden op onbegrip stuiten.

11. Verdwijn eens van de aardbol

Door de evolutie van de moderne communicatiemiddelen krijgen we soms de indruk dat we voortdurend bereikbaar moeten zijn. Trap niet in die val. Durf af en toe eens het antwoordapparaat in te schakelen, uw gsm uit te schakelen en u van alles en iedereen af te zonderen om even helemaal tot uzelf te komen.

12. Erger u niet aan kleine dingen, los ze op

De buurman die de televisie te luid zet, de (klein-)kinderen die erop los kibbelen, uw partner die her en der spullen laat rondslingeren, een kookpan die voortdurend aanbakt, een deur die moeilijk sluit,... het zijn zo van die kleine, alledaagse ergernissen die behoorlijk wat van uw energie vergen als u er zich druk over maakt. Een mug kan een olifant worden als u er te lang op blijft doordenken. Handelen is de boodschap! Vraag de buurman en de (klein-)kinderen vriendelijk maar met aandrang of het wat zachter kan, gooi de overjaarse kookpan weg, laat uw deur onder handen nemen door een vakman, maak afspraken met uw partner. Het vraagt één keer een inspanning en geeft daarna zoveel meer gemoedsrust en energie die u aan nuttiger dingen kunt besteden.

13. Praat bij

Een goed gesprek kan wonderen doen. Dat klopt! Gezellig kletsen over koetjes en kalfjes kan ontspannend zijn, maar ook wanneer u ergens mee zit en uw verhaal eens kwijt kunt tegen een buitenstaander doet dat vaak ontzettend deugd.

Aan een goed gesprek moeten beide gesprekspartners echter iets hebben. Sommige mensen kunnen een ander zo overladen met hun problemen dat ze alle energie uit hem zuigen. Biedt dergelijke mensen een luisterend oor als u zich daartegen gewapend voelt, kies leuker gezelschap als u zelf op zoek bent naar wat extra energie.

14. Stop met piekeren

Piekeren lost niets op, het verbruikt alleen een flinke dosis energie. Probeer eerst en vooral voor uzelf te omschrijven waar het schoentje wringt. Soms helpt het om enkele dingen op papier te zetten. Als u voor uzelf een duidelijk beeld hebt van uw probleem, kijk dan of u dit concreet kunt aanpakken. Gaat dat niet - bijvoorbeeld omdat het veeleer om een soort onbestemde angst gaat-, maak dan voor uzelf eens een realistische balans van de situatie op: hoe groot is de kans dat uw vrees werkelijkheid wordt? En als dat zou gebeuren, wat zijn dan de reële gevolgen? Als u dat allemaal rustig op een rijtje zet, zal het probleem misschien heel wat minder groot blijken dan u dacht. Dan komt u tot de conclusie dat al dat gepieker nergens voor nodig is.

15. Neem tijd voor uzelf

Wie zichzelf voortdurend op de tweede plaats zet, heeft al snel geen energie meer over om de noodzakelijke dingen te doen. Af en toe moet u even kunnen afhaken en eens aan uzelf denken. Uzelf verwennen kan onder vele vormen. Knus in de zetel een leuk boek lezen, naar uw favoriete muziek luisteren, een bioscoopje meepikken, een bezoekje brengen aan de kapper of de schoonheidsspecialiste een heerlijke massage laten uitvoeren,... het is absoluut geen verloren tijd. Achteraf zult u met verdubbelde energie uw dagdagelijkse beslommeringen te lijf gaan.

16. Stop met roken

Elke verstokte roker zal wel het tegendeel beweren, maar roken vreet aan uw energie. Tabagisme vermindert de ademhalingscapaciteit en bijgevolg wordt ook minder zuurstof opgenomen en ter beschikking gesteld van alle weefsels in ons lichaam. Bovendien lokt roken een samentrekking (vasoconstrictie) van de bloedvaten uit, wat vooral de bloed- en dus ook zuurstofvoorziening naar de ledematen in het gedrang brengt.

17. Beleef plezier in bed

Wie moe is, heeft meestal ook geen zin in seks. Toch is het beter niet zonder meer te berusten in dit gedaald seksueel verlangen. Bij een flinke vrijpartij worden immers hormonen vrijgesteld die een echte opkikker geven en u weer doen bruisen van de energie. Ziet u dat een keertje echt niet zitten, kruip dan toch lekker dicht tegen elkaar aan. Een stevige knuffel kan ook al wonderen doen.

18. Wees klaar en duidelijk

Misverstanden kunnen erg frustrerend zijn en frustratie vergt ontzettend veel nutteloze energie. Wees dus klaar en duidelijk in al uw afspraken. Zo voorkomt u bijvoorbeeld het nodeloze wachten op iemand die een ander uur begrepen had, voorkomt u dat taken niet uitgevoerd worden zoals u het had gewild enz. Hebt u zelf twijfels over iets, vraag dan meteen meer duidelijkheid zodat u ook zelf precies weet waar het op staat en wat er van u verwacht wordt.

19. Luister naar uw lichaam

Ons lichaam heeft tal van ingebouwde mechanismen die een signaal uitsturen wanneer er iets dreigt mis te lopen of wanneer we ons lichaam aan het overbelasten zijn. Helaas zijn we vaak zo gejaagd bezig dat we geen aandacht schenken aan deze noodsignalen. Hoofdpijn, maagklachten,... het lijkt allemaal onschuldig maar vergt toch de nodige aandacht. En aandacht wil niet zeggen dat u met enkele paardenmiddelen de symptomen de kop indrukt, wel dat u even een stapje terug zet en nagaat wat er aan de basis ligt van deze klachten en hoe u daaraan kunt verhelpen.

20. Schrob met eau de cologne

De echte, klassieke eau de cologne op basis van essentiële oliën en gedistilleerde alcohol heeft na al die jaren nog niets aan frisheid ingeboet. De geur van eau de cologne wordt al langer als een opkikker gebruikt. Maar wist u dat uw huid eens flink frictioneren met een massagehandschoen met eau de cologne ook erg verkwikkend is? Doe dit echter niet te vaak want de alcohol kan uw huid flink uitdrogen.

21. Kleur uw dag

In de winter is het 's ochtends langer donker en valt ook de avond veel sneller. En alsof al die duisternis nog niet voldoende is, zijn we ook geneigd om vooral donkere spullen uit onze kleerkast te halen. Nochtans kunnen ook kleuren een flinke oppepper geven. Trek maar eens iets roods aan, u zal het snel merken.

22. Start met een douche

Zet de kraan flink open en laat het warme water op je lichaam dreunen... uw bloedsomloop zet zich meteen in een hogere versnelling. De aanraking van de waterdruppels geeft een energetische massage en de warmte van het water doet uw bloedvaten flink opengaan. Het zuurstofrijke bloed stroomt moeiteloos tot in de puntjes van uw tenen om elke cel van de nodige energie te voorzien.

23. Alcohol is geen oppepper

Troost zoeken in een glaasje alcohol wanneer u zich een keertje somber voelt, is geen goed idee. Een glaasje wijn of bier in gezelschap kan erg ontspannend werken maar uw toevlucht zoeken tot de fles om uw zwaarmoedigheid te verdrijven, leidt niet zelden tot veel meer problemen dan het oplost.

24. Kruid uw leven...

... en uw gerechten. Een stevig gekruide maaltijd geeft een behoorlijke dosis peps. Gekruid hoeft echter geen synoniem te zijn van pikant. Erg opwekkend zijn bijvoorbeeld saffraan en kaneel. Muskaat prikkelt de hersenen en van gember wordt beweerd dat het zinnenprikkelende eigenschappen heeft, maar voor alles is het een flinke oppepper.

25. Eet voldoende trage suikers

Koolhydraten die langzaam afgebroken worden zoals in pasta, rijst, aardappelen en volkorenbrood zijn prima om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een suikerdipje door een tekort aan glucose, en bijgevolg aan direct bruikbare energie.

26. IJzer, vitamine B9 en C, het energietrio

Elk van deze drie micronutriënten heeft zijn specifieke eigenschappen, maar samen worden ze nog doeltreffender. Vitamine C vindt u overvloedig in citrusvruchten, kiwi's en tal van groenten. Dit vitamine is de energieleverancier bij uitstek. Een tekort aan ijzer hoeft nog niet zo belangrijk te zijn of u voelt er meteen de gevolgen van: vermoeidheid en minder uithoudingsvermogen. IJzer speelt immers een rol bij het zuurstoftransport door de rode bloede cellen. IJzer vindt u onder meer in rood vlees, kip en bladgroenten. Vitamine C bevordert de opname van ijzer. Vitamine B9 is dan weer betrokken bij het zuurstoftransport omdat het een rol speelt in de vorming van rode bloedcellen. Dit vitamine zit vooral in donkergroene bladgroenten zoals spinazie of volgraanproducten.

27. Geniet chocolade als opkikker

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen onze stemming beïnvloeden door in te werken op de productie van bepaalde stoffen in onze hersenen. Daar weten echte chocoladefanaten alles van. Wat precies de opwekkende werking van chocolade veroorzaakt, is niet met zekerheid geweten. Chocolade bevat anandamides die zich op dezelfde plaatsen in onze hersenen vastzetten als cannabis, het bevat ook fenylethylamide waarvan de werking vergelijkbaar is met die van amfetamine en methylxanthines die een werking hebben die vergelijkbaar is met deze van cafeïne. Bovendien bevat chocolade een flinke dosis magnesium en een tekort aan magnesium uit zich door een gevoel van lusteloosheid. Magnesium vindt u echter ook in voldoende hoeveelheden in volkorenproducten, noten en bepaalde mineraalwaters.

28. Omega-3-vetzuren tegen depressie

In kustlanden waar veel vis gegeten wordt, liggen de zelfmoordcijfers veel lager dan in andere landen. Voortbouwend op deze vaststelling stelden wetenschappers vast dat manisch-depressieve mensen die dagelijks visolie toegediend kregen minder depressieve gevoelens vertoonden dan mensen die een nepproduct innamen. De verklaring hiervoor zouden de omega-3-vetzuren zijn die aanwezig zijn in vette vis. Helaas zijn wij, Belgen, geen al te enthousiaste viseters waardoor wij meestal niet aan de nodige dosis omega-3-vetzuren komen om dit effect te bereiken. Ook lijnzaad, noten en avocado's bevatten omega-3-vetzuren maar ook dat zijn producten die we niet courant gebruiken.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat vooral EPA, een welbepaald omega-3-vetzuur, een invloed zou hebben op onze gemoedstoestand. Bent u dus geen grote visliefhebber en geeft u de voorkeur aan een voedingssupplement om aan de nodige dosis omega-3-vetzuren te raken, geef dan de voorkeur aan een product dat voornamelijk EPA bevat.

29. Laad uw batterijen 's nachts voldoende op

Een goede nachtrust is absoluut noodzakelijk om overdag fris en monter voor de dag te komen. Tijdens de nacht voltrekken zich in ons lichaam tal van processen die bijdragen tot de natuurlijke recuperatie van ons lichaam. Gun uzelf dus voldoende nachtrust, maar zorg er ook voor dat u tijdens de uren die u in bed doorbrengt een kwaliteitsvolle slaap beleeft. Tips die kunnen helpen zijn: neem een lauw bad een kwartiertje voor het slapengaan zodat uw geest de tijd krijgt om af te haken en de dagelijkse beslommeringen achter zich te laten. Zorg voor een goed bed en een goede matras. Zorg voor een temperatuur van ongeveer 18°C in de slaapkamer. Vermijd omgevingslawaai en sluit de gordijnen of rolluiken zodat het donker is in de slaapkamer.

30. Knap overdag een uiltje

Een dutje na de middag doet wonderen voor uw energiepeil in de namiddag. Slaap echter niet langer dan 20 tot 30 minuutjes want dan gaat u te diep slapen en hebt u het moeilijker om nadien uw activiteiten te hervatten. Wie overdag te lang slaapt, krijgt het ook vaak moeilijk om 's avonds op een normaal uur de slaap te vatten.