24 uur uit het leven van je lijf

Ons organisme functioneert volgens een biologisch ritme dat overeenstemt met de 24 uur die onze aarde nodig heeft om rond haar as te draaien. Fascinerend, toch? Dit circadiaanse ritme - wat ongeveer een dag betekent - regelt eigenlijk het merendeel van onze biologische en gedragsfuncties: onze waak- en slaapcyclus, lichaamstemperatuur, bloeddruk, aanmaak van hormonen, hartslag, maar ook ons cognitieve vermogen, humeur, geheugen. Een inwendige klok staat in voor dat circadiaanse ritme. Bij de mens bevindt die klok zich in de hypothalamus, een kleine zone in de hersenen. Maar alle dieren, zelfs planten en eencellige organismen, hebben hun eigen inwendige klok!

...