10 tips voor veilige feestdagen

Volgens een nieuwe enquête van Vias institute, beperkt 1 Brusselaar op 10 (11%) en 6% van de Vlamingen zijn alcoholgebruik wanneer ze de wagen nemen, maar zonder rekening te houden met de wettelijke limiet. 42% van de Vlamingen telt het aantal glazen dat ze mogen drinken om onder de wettelijke limiet te blijven.

47% van de Vlamingen denkt dat je twee glazen alcohol kan drinken vooraleer het stuur te nemen. Dat kan voor sommige mensen wel kloppen, maar het is zeer gevaarlijk om in te schatten hoeveel glazen alcohol je mag drinken voor je de wettelijke limiet bereikt. Dat hangt van verschillende factoren af zoals je gewicht, de gevoeligheid van het moment (nervositeit, stress, ...), het tempo waarop je drinkt, welke soort drank, of je voordien al dan niet iets gegeten hebt, etc...Bovendien kan het alcoholgehalte in je bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol bij een persoon verschillen van de ene week ten opzichte van de andere.

10 tips voor de feestdagen

Wat als je thuis mensen ontvangt?

Voor het feest

Test enkele 'BOBtails', die bestaan uit een combinatie van fruitsappen, spuitwater of frisdranken. Voorzie schuimwijn zonder alcohol. Zo voelt niemand zich uitgesloten.

Als je de tafel dekt, zorg dan voor een glaasje water voor elke tafelgast. Plaats de flessen water al op de tafel.

Informeer je gasten als je van plan bent om extra slaapplaatsen te voorzien.

Tijdens het feest

Vermijd om systematisch enkel de glazen met alcohol bij te schenken of ze altijd tot de rand vol te doen.

Op het einde van de avond

Laat nooit iemand vertrekken die te veel heeft gedronken en die nog met de wagen wil rijden.

Wat als je zelf buitenshuis viert ?

Voor het feest

Voorzie al hoe je terugkeert voor je naar het feest vertrekt. Er bestaan een hele hoop mogelijkheden: BOB zijn, openbaar vervoer gebruiken, een taxi reserveren, ter plaatse blijven slapen, etc.

Moedig je vrienden aan om hun terugrit ook al te organiseren.

Tijdens het feest

Als je BOB bent, laat je dan niet verleiden door een eerste glas. Het is gemakkelijker om niet te drinken dat te beginnen met het aantal glazen te tellen dat je kan veroorloven.

Na het feest

Als BOB heb jij de sleutel van het feest in handen. Jij kan dan ook beslissen wanneer je naar huis gaat in functie van je staat van vermoeidheid.

Als je door je BOB naar huis bent gebracht, kan je hem altijd je dankbaarheid tonen met een klein geschenkje (vb: terugbetalen van de benzinekosten)

De gevolgen van rijden onder invloed van alcohol

Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Zo is je risico op een ongeval 2 tot 10 hoger met een alcoholgehalte in het bloed tussen 0,5 et 0,8 ‰). De bestuurders die tijdens een controle betrapt worden met meer dan 0,5 ‰ alcohol, riskeren bovendien een ernstige boete.

Daarnaast kan een ongeval in staat van dronkenschap ook ernstige financiële gevolgen met zich meebrengen. De verzekeraar vergoedt uiteraard de slachtoffers, maar kan de schade terugvorderen van de dronken bestuurder.

Tijdens de feestdagen is het dus, net zoals de rest van het jaar, altijd het beste om een BOB te voorzien.

Alle informatie over hoe je BOB kan zijn, is terug te vinden via www.bob.be