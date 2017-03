10 tips voor hooikoortslijders

1. Hoeveelheid stuifmeel

Houd goed bij waar je allergisch voor bent (bomen, grassen of kruiden). De huisarts kan dit via een huid- of bloedtest precies uitzoeken. Op de website Polleninfo, die overigens ook bestaat onder de vorm van een app kan je op elk moment lezen welke pollen er in de lucht zitten. Als je weet voor welke pollen jij precies allergisch bent, kan je zo inschatten of je allergie de kop op zal steken of niet. Zo kan je eventueel preventief medicijnen innemen.

2. Vermijd allergenen

Vermijd zo veel mogelijk datgene waar je allergisch voor bent. Als je voornamelijk allergisch bent voor gras, moet je dus niet in een pas gemaaid grasveld gaan liggen. Hang ook geen kleding buiten om te drogen.

3. Vaseline rond je neus

Draag een zonnebril als je buiten bent, het liefst één die goed om je ogen heen sluit. Dit beschermt je ogen tegen stuifmeel. Breng ook wat crème of vaseline aan rond je neus als je naar buiten gaat. Dit beschermt je huid tegen directe prikkeling van de pollen. Was ook vaak je handen.

4. Antipollenhorren

Houd de ramen zo veel mogelijk dicht. Wil je toch wat frisse lucht in huis, open dan ramen waar geen wind op staat of zet er antipollenhorren voor. Ventileer je huis 's morgens vroeg of 's avonds na een regenbui, want dan is er minder stuifmeel in de lucht. Pas in de auto ook op met het ventilatiesysteem. Hierdoor kan het stuifmeel naar binnen komen.

5. Slaapkamer pollenvrij

Was je haar wat vaker en borstel je haar vóór je gaat slapen. De pollen komen dan niet op je hoofdkussen terecht. Als je weet dat je de hele dag tussen de pollen hebt gelopen, doe dan direct je kleding in de was. Neem ook een douche voordat je gaat slapen. Regelmatig stofzuigen helpt ook om je slaapkamer pollenvrij te houden.

6. Vochtig washandje

Wrijf niet in je ogen als ze jeuken. Pollen die aan je handen zitten, kun je zo overbrengen. Wrijven kan ontstekingen en irritaties tot gevolg hebben. Je kunt de irritatie verminderen door een vochtig washandje op je ogen te leggen of je ogen te spoelen met koud water.

7. Vermijd prikkelende stoffen

Hooikoortsklachten worden erger door tabaksrook, pas geverfde ruimten en huisstof. Vermijd ook contact met prikkelende stoffen als chloor, ammoniak, parfum, haarlak, uitlaatgassen en sterk geurende bloemen en planten.

8. Vakantie aan zee

Houd er rekening mee dat er op het platteland drie tot vijf keer zoveel stuifmeel in de lucht zit als in de stad. Ook rond drukke autowegen zweeft er meer stuifmeel in de lucht. Aan zee en in de bergen zit er juist minder stuifmeel in de lucht. Probeer hier rekening mee te houden bij het kiezen van een vakantiebestemming.

9. Gebruik je medicijnen op tijd

Het is geen goed idee om een aanval te laten doorkomen. Een allergische aanval vormt immers een behoorlijke aanslag op je lichaam. Na zo'n aanval zal je een tijdje gevoeliger zijn, en zal je sneller een aanval krijgen. Vermijd dit door op tijd je medicijnen in te nemen. Allergieën als hooikoorts zorgen vaak ook voor een lichtelijk verzwakte afweer. Dit is vooral tijdens en net na een aanval zo. Hierdoor heb je een verhoogde kans op bijvoorbeeld sinusitis, griep... Daarom is het extra belangrijk om je hooikoorts goed onder controle te houden.

10. Pas je sportprogramma aan

Sporten is gezond, maar met hooikoorts kan het knap lastig zijn. Je loopt te snotteren, voelt je niet goed en hebt het misschien ook wat benauwd. Pas je sport- of trainingsprogramma daarom aan het seizoen aan. Je kunt het beste sporten als er weinig pollen in de lucht zitten; 's morgens vroeg, na een regenbui of buiten het hooikoortsseizoen. Sport liever niet in de bossen of op een grasveld, maar in een zaal. Een goede zomersport is zwemmen in een binnenbad.

Was je kleding altijd na het sporten. Pollen hechten zich namelijk goed aan bezwete kleding.